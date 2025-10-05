İsrail heyeti, Trump'ın Gazze planını görüşmek için Mısır'a gidiyor

Gazze'deki soykırımın sona ermesi için umutlar yeniden yeşeriyor...

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer liderliğindeki müzakere heyetine Trump'ın Gazze planını müzakere etmek üzere Mısır'a gitmesi talimatı verdi.

HEYET YARIN SABAH YOLA ÇIKIYOR

İsrail heyetinin, pazartesi sabah saatlerinde Hamas ile dolaylı müzakerelere katılmak üzere Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentine gideceği bildirildi.

İsrail'in eski Washington Büyükelçisi ve mevcut Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, İsrail-ABD ilişkilerinde kilit rol oynuyor ve müzakere heyetine başkanlık ediyor.

HAMAS ESİR TAKASINI KABUL ETTİ

Hamas, ABD Başkanı Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini duyurmuştu.

Trump da "Hamas tarafından az önce yapılan açıklamaya dayanarak, onların kalıcı barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze’ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli şekilde çıkarabilelim." açıklamasında bulunmuştu.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Tel Aviv yönetiminin Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması için planın ilk aşamasını uygulamaya hazırlandığı belirtilmişti.

TRUMP'IN GAZZE PLANI'NDA NELER VAR?

-İki tarafın da teklifi kabul etmesi durumunda, İsrail güçleri esirlerin serbestisine hazırlanmak için üzerine anlaşılan hatta çekilecek

-Bu süreçte hava saldırıları ve topçu bombardımanı durdurulacak, tam aşamalı geri çekilme için koşullar oluşana kadar savaş hatları aynen kalacak

-İsrail’in anlaşmayı kamuoyuna açık şekilde kabul etmesinden itibaren 72 saat içinde, hayatta olan ve olmayan tüm esirler iade edilecek

-İsrail, tüm rehineler serbest bırakıldığında, 1.700 Gazzeliyi serbest bırakacak

-İsrail, naaşı verilecek her İsrailli esir karşılığında 15 Gazzelinin cenazesini bırakacak

-Tüm rehineler iade edildikten sonra, silahlarını bırakmayı taahhüt eden Hamas üyelerine af çıkarılacak

-Gazze sınır kapıları “derhal” açılacak

-Gazze’ye insani yardım akışı sağlanacak

-Gazze’ye yakıt akışı başlayacak

-Gazze’ye ilaç ve tıbbi malzeme sevkiyatları yapılacak

-Gazze’ye elektrik sağlanacak

-Gazze, halka günlük kamu hizmetlerini ve belediye hizmetlerini sunmaktan sorumlu, teknokrat ve apolitik bir Filistin komitesinin geçici yönetimi altında yönetilecek

-Bu komite, uluslararası “Barış Kurulu” tarafından denetlenecek ve gözetim altına alınacak

-Barış Kurulu, Trump, Tony Blair ve daha sonra açıklanacak başka üyeler ve devlet başkanları tarafından yönetilecek

-Bu yapı, Filistin Yönetimi Gazze’nin kontrolünü güvenli ve etkili bir şekilde geri alabileceği zamana kadar Gazze’nin yeniden geliştirilmesi için geçici görev üstlenecek

-ABD, Gazze’ye konuşlandırılacak geçici bir ISF oluşturmak için uluslararası ortaklarla birlikte çalışacak

-ISF, Gazze’deki Filistinli polis güçlerine eğitim ve destek sağlayacak, İsrail ve Mısır’la sınır güvenliğini sağlayacak

-Trump planına göre, İsrail Gazze’yi işgal veya ilhak etmeyecek, ABD ve İsrail “Gazze’nin gelecekteki statüsü konusunda herhangi bir nihai anlaşma yapılmadan önce” ISF’ye desteğini sürdürecek