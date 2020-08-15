İsrail ile anlaşma, BAE'ye ABD silahlarını sağlayabilir

Konuyla ilgili yetkililer, Tel Aviv ile anlaşan Abu Dabi yönetiminin bu durumdan "kazançlı çıkacağını" kaydetti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır’ın ve Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin normalleşmesi, BAE'ye daha fazla ABD silahı satışının yolunu açabilir.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, katıldığı bir radyo yayınında konuyu değerlendirdi.

"BAE'NİN YARARINA OLACAK"

Friedman, "Emirlik, İsrail'in ne kadar çok dostu ve ortağı olursa, Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgesel müttefiki olursa, bunun açıkça 'tehdit değerlendirmesini' değiştireceğini ve Emirlik'in yararına olacağını düşünüyorum." dedi.

ABD, İsrail'in Arap devletlerinin aldığından daha gelişmiş Amerikan silahları alacağını garanti ediyor ve Tel Aviv'e komşularına karşı “Niteliksel Askeri Üstünlük” formulü altında silahlar sağlıyor.

"BAE, ABD'DEN ALAMADIĞI SİLAHLARI ALABİLECEK"

İsrail'in kullandığı, ancak BAE'nin şu anda satın alamadığı F-35 jetleri bu duruma bir örnek teşkil ediyor.

Washington Yakın Doğu Araştırmaları Enstitüsü Direktörü David Makovsky, Abu Dabi ile Tel Aviv arasındaki anlaşmanın BAE için bir kazanç olduğunu söyledi.

Makovsky, "BAE'nin elde edemediği askeri satışlar için hiç şüphesiz uygun hale geleceği" görüşünü paylaştı.

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