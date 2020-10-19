İsrail ile BAE, haftada 28 uçuş için anlaştı

İsrail ile BAE, haftada 28 uçuş için anlaştı

İsrail Ulaştırma Bakanlığı, BAE ile uçuşların yakında başlayacağını belirtti.

ABD'nin arabuluculuğunda ilişkileri normalleştiren İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), bu doğrultuda yeni bir karar aldı.

İki ülkenin yetkilileri, haftada direkt 28 ticari uçuş için anlaşmaya vardı.

BAE İLE İSRAİL ARASINDA HAFTALIK 28 UÇUŞ YAPILACAK

İsrail Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; uçuşlar, Tel Aviv ile Abu Dabi ve Dubai hattında gerçekleştirilecek.

Açıklamada, uçuşların "haftalar içinde" başlayacağı kaydedildi.

TEL AVİV-ABU DABİ NORMALLEŞMESİ

BAE ve İsrail, bu yılın başlarında ilişkileri normalleştirme kararının ardından ekonomik ve diplomatik ilişkileri geliştirme sürecine devam ediyor.

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