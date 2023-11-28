İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü sabah saatlerinde uygulamaya girdi.
Arabuluculuk çalışmaları sonucunda insani aranın 2 gün daha uzatılması kararlaştırıldı.
Uzlaşı kapsamındaki esir takası mutabakatının ilk 4 gününde Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 51 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 150 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.
Esir takasında 5. gün
Katar Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de bulunan 10 İsrailli esirin ülkelerine getirilmek üzere Kızılhaç yetkililerine teslim edildiğini duyurdu.
Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari, mutabakat kapsamında İsrail'in de 30 Filistinli esiri bu akşam serbest bırakacağını ifade etti.
Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre serbest bırakılacaklar arasında 15 kadın ve 15 çocuk bulunuyor.
İsrail ordusundan açıklama
Öte yandan İsrail ordusu, 10'u İsrailli ve ikisi yabancı uyruklu olmak üzere 12 esirin Kızılhaç'a teslim edildiğini doğruladı.
Açıklamada Kızılhaç yetkililerinin 12 esiri Mısır'a naklettiği ve şu anda İsrail topraklarına doğru yola çıktıkları kaydedildi.
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