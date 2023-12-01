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İsrail ile Hamas arasındaki esir takasında 7. gün

İsrail ile Hamas arasındaki esir takasında 7. gün İsrail ile Hamas arasında 7. esir takası gerçekleşti. Hamas, 8 İsrailli rehineyi Kızılhaç'a teslim etti. İsrail de hapishanelerinde tutuklu 30 Filistinliyi serbest bıraktı.