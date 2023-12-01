İsrail ile Hamas arasındaki esir takasında 7. gün

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İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara ara verilmesi için mutabakata varılan insani arada bir hafta geride kaldı.
Taraflar arasında 7. esir takası yapıldı.
Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden 8 İsrailli esirin gece salıverilmesinin ardından Filistinli 8 kadın ve 22 çocuğun yer aldığı, işgal altındaki Batı Şeria'dakileri taşıyan Kızılhaç konvoyu gece geç saatlerde Ofer Askeri Hapishanesi'nden ayrıldı.
Filistinlilere müdahale
İsrail askerleri, Ofer Hapishanesi ve Ramallah yolu üzerinde yer alan Filistin beldesi Betunya'da bekleyen çoğunluğu genç Filistinlilere zırhlı askeri ciplerle müdahale etti.
Filistinli esirleri taşıyan konvoy, işgal altındaki Batı Şeria'ya İsrail ordusunun baskınından sonra ulaşabildi.
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