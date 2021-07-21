İsrail ile Yunanistan arasında Kıbrıs görüşmesi

Yunan bakan Dendias, İsrailli heyetle Ada'daki durumu görüştü. Erdoğan'ın KKTC ziyaretinin ardından gerçekleştirilen temaslar dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) açıklaması sırasında Kapalı Maraş ile ilgili sözleri, Avrupa'nın yanı sıra İsrail'i de rahatsız etti.

Erdoğan, 46 yıl aradan sonra yeniden açılan Kapalı Maraş'ta hayatın tekrar başlayacağını söylemiş, mülkiyet haklarına riayet edilerek yürütülen çalışmalar neticesinde Maraş'ta herkesin yararına olacak yeni bir dönemin başlayacağını kaydetmişti.

KKTC ZİYARETİ PANİKLETTİ

Erdoğan'ın KKTC temaslarının ardından Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, soluğu İsrail'de aldı. Dendias, burada İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile görüştü. Gündemde Kıbrıs adası ve Türkiye vardı.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Dendias, "Odak noktamız, her alanda ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve Türkiye'nin son zamanlardaki yasa dışı eylemleridir." ifadesini kullandı.

İSRAİL'DEN SONRA GÜNEY KIBRIS

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeye dair yapılan açıklamada da "Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'daki son gelişmelere odaklanıldı." bilgisi paylaşıldı.

Dendias, İsrail ziyaretinin ardından Güney Kıbrıs Rum kesimine geçecek. Rum kesimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Maraş adımının "yasa dışı ve kabul edilemez" olduğunu iddia etmişti.

"MARAŞ'IN STATÜSÜYLE İLGİLİ ENDİŞELİYİZ"

Öte yandan İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail, Maraş'ın statüsüyle ilgili Türkiye'nin son dönemdeki tek taraflı eylemlerini ve açıklamalarını derin bir endişeyle takip ediyor." dedi.

Haiat, "İsrail, Kıbrıs'a tam desteğini ve dayanışmasını yineliyor." ifadesini kullandı, Dışişleri Bakanı Lapid'in Rum kesiminden mevkidaşı Nikos Hristodulidis'e "destek ve dayanışmasını" yinelediğini belirtti.

BİR AÇIKLAMA DA FRANSA'DAN

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian da KKTC toprağı olan Maraş'ta atılacak adımdan rahatsızlığını dile getirdi.

Rum mevkidaşıyla görüşen Le Drian, konuyu Birleşmiş Milletler'in gündemine taşıyacaklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maraş'ta hayat yeniden başlayacak ViDEO