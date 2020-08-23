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    İsrail istihbaratı: Türkiye büyüyen bir tehdit

    Ülke basınında yer alan haberde, Tahran'ın gücünün kırılgan olduğu, gerçek tehdidin Ankara olduğu belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 23.08.2020 - 14:06
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    İsrail istihbaratı: Türkiye büyüyen bir tehdit

    Tel Aviv ile Abu Dabi arasındaki normalleşme anlaşması sonrasında İsrail basınında dikkat çeken bir haber yayınlandı.

    Jerusalem Post gazetesinin "İsrail askeri ve istihbarat değerlendirmeleri, Türkiye'yi büyüyen bir tehdit olarak görüyor" başlıklı haberinde, "Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetimindeki Türkiye'nin İsrail'e gittikçe daha düşmanca davrandığı" görüşü paylaşıldı.

    İSRAİL'DE TÜRKİYE ENDİŞESİ

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın 86 yıl sonra yeniden cami olarak ibadete açılmasıyla ilgili, "Ayasofya'nın dirilişi, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğüne kavuşmasının habercisidir." ifadesini kullanmıştı.

    Erdoğan'ın bu açıklamasına ve İsrail'deki istihbarat ve askeri değerlendirmelere işaret edilen haberde, Ankara'nın gittikçe yükselen bir "zorluk" ve "tehdit" olarak görüldüğü kaydedildi.

    "GERÇEK TEHDİT ANKARA"

    The Times'da yakın zamanda yayınlanan bir yazıya değinilen haberde, Mossad Başkanı Yossi Cohen'in "yıllardır Körfez ülkelerindeki diğer ajanlarla gizlice görüştüğü" belirtildi.

    Tahran tehdidinin ele alındığı görüşmelerde, Cohen'in Mısır, Suudi Arabistan ve BAE'den istihbarat şeflerine "İran'ın gücü kırılgan" dediği, "gerçek tehdidin Türkiye olduğunu" ifade ettiği aktarıldı.

    İsrail istihbaratı: Türkiye büyüyen bir tehdit #1

    İSRAİL-BAE ANLAŞMASI

    ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta Twitter hesabından, İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaştığını duyurmuştu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da "Bu, tarihi bir gün." değerlendirmesi yapmıştı.

    BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan üçüncü Arap ülkesi olarak kayıtlara geçti.

    İsrail istihbaratı: Türkiye büyüyen bir tehdit #2

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