İsrail, Joe Biden'dan önce yeni konutların inşasını onaylayacak

Tel Aviv, yeni Washington yönetimi göreve gelmeden önce elini çabuk tutmak istiyor.

İsrail hükümeti, yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini genişletmenin hazırlığını yapıyor.

Tel Aviv'in, ABD'de Joe Biden başkanlık görevine başlamadan önce işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te binlerce yasa dışı yeni konut inşasına onay vermeyi planladığı açıklandı.

YENİ YERLEŞİM BİRİMLERİNE ONAY VERİLECEK

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberine göre, İsrail Sivil Yönetimine bağlı Yüksek Planlama Konseyi'nin iki hafta içinde Batı Şeria ve Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimlerinde inşa edilecek konutları onaylamak üzere toplanacağı belirtildi.

İnşa edilmesi planlanan konutların onay beklediği kaydedilen haberde, Yüksek Planlama Konseyi'nin ilk toplantısını 31 Aralık Perşembe günü yapabileceği aktarıldı.

İŞGAL ALTINDAKİ TOPRAKLARDA KONUT SAYILARI

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde 306 delegeye ulaşan Biden'ın 20 Ocak'ta görevine resmen başlaması bekleniyor.

İsrailli insan hakları kuruluşu Peace Now'ın (Barış Şimdi) verilerine göre, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 13, Batı Şeria'da 253 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.

YASA DIŞI KABUL EDİLİYOR

Bu yerlerde ikamet eden 650 binden fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.