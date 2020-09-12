İsrail kanalı BAE ile dalga geçti

İsrail televizyonunda, bir programında İsrail ile BAE arasındaki barış anlaşması ile alay eden bir bölüm yayınladı.

İsrail 12 kanalı, "Harika Ülke" adlı şov programında, BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun barıştan bahseden figürlerinin büyük bir uçağın üzerinde tasvir edildiği bir klip yayınladı.

"YILLAR BOYU HİÇ ÇATIŞMADIK Kİ"

Klipte ''Hiç kavga edilmediği halde yapılan barışla'' alay edilirken ''Yıllar boyunca hiç birbirimizle çatışmamız olmamıza rağmen çatışmayı durdurun diyoruz... Nihayet Dubai'nin sessiz ortamında gürültü çıkarabileceğiz'' ifadeleri kullanıldı.

"NE BÜYÜK BİR UÇAK F-35"

Klipte tasvir edilen Netenyahu karakteri, ''Begin (1979'da Mısır'la barış anlaşmasını imzalayan eski İsrail başbakanı Menachem Begin) gibi değilim ve hiçbir şeyi kabul etmedim'' ifadelerini kullanırken Zayed karakteri, ''Batı Şeria'yı ilhak etmek dışında.. Aaa ne büyük bir uçak. (F-35)" cevabını veriyor.

CESURLARIN BARIŞI

Daha sonra Netanyahu ve Bin Zayed karakterlerinin birlikte şöyle şarkı söylediği görüntüde ''Savaşlara ve cinayetlere son verdik. Arkadaş olarak birlikte yaşayacağız. Yeni bir barış, akan kan olmayacak. Cesurların barışı''

"YENİ BARIŞ YENİ UÇAK SENİN SAYENDE"

Klipte ikili şarkı söyleme devam ederken ''aralarında hiçbir çatışma olmamasına rağmen yapılan anlaşma ile'' alay ediyor:

''Yeni barış.. yeni uçak.. Senin sayende.''

İsrail kanalı Muhammed bin Zayed ile dalga geçti İZLE



