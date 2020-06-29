İsrail: Koronavirüs salgınında 2. dalgaya girdik

İsrail Sağlık Bakanı Yuli Edelstein, ülkesinin koronavirüste ikinci dalgaya girdiğini açıkladı.

Koronavirüs salgınından en az etkilenen ülkelerden biri olan İsrail'de 2. dalga uyarısı yapıldı.

SAÜLIK BAKANI: "2. DALGANIN BAŞINDAYIZ"

İsrail Sağlık Bakanı Yuli Edelstein, Twitter'daki hesabı üzerinden düzenlediği basın toplantısında, "Koronavirüsün ikinci dalgasının başlangıcındayız; bundan dolayı yeni kısıtlamalara gitmek zorundayız." dedi.

"TOPLANTI, DÜĞÜN VE İBADETLER ETKİLENECEK"

Bakan Edelstein, alınacak önlemlere ilişkin, "Kısıtlamalar, toplantıları ve düğün salonları ile Yahudi ibadethanelerini kapsayacak." ifadesini kullandı.

TALİMANLARA UYULMAZSA AÇIK YERLER KAPATILACAK

Kararların, ekonomi ve sağlık alanındaki ihtiyaçlar göz önünde tutularak alındığını vurgulayan Edelstein, talimatlara uyulmadığı takdirde, açık yerlerin kapatılmak zorunda kalacağı uyarısında bulundu.

ÜLKE SON VAKALAR

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 218 yeni vaka tespit edildi.

Perşembe günkü 668 yeni vaka sayısı, ülkede "24 saatte tespit edilen en fazla Kovid-19 vakası" olarak kayda geçmişti.