Dolar
6.8524
-0.0627%
Euro
7.6943
0.009%
Altın
1774.34
0.1603%
Borsa
114668.41
0.4638%
G. Altın
390.576
-0.0268%
Bitcoin
62499.49
-2.0593%
21ºC
İstanbul
Açık 21 C
    İsrail: Koronavirüs salgınında 2. dalgaya girdik

    İsrail: Koronavirüs salgınında 2. dalgaya girdik

    İsrail Sağlık Bakanı Yuli Edelstein, ülkesinin koronavirüste ikinci dalgaya girdiğini açıkladı.
    • AA
    • 29.06.2020 - 03:48
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    İsrail: Koronavirüs salgınında 2. dalgaya girdik #1

    Koronavirüs salgınından en az etkilenen ülkelerden biri olan İsrail'de 2. dalga uyarısı yapıldı.

    SAÜLIK BAKANI: "2. DALGANIN BAŞINDAYIZ"

    İsrail Sağlık Bakanı Yuli Edelstein, Twitter'daki hesabı üzerinden düzenlediği basın toplantısında, "Koronavirüsün ikinci dalgasının başlangıcındayız; bundan dolayı yeni kısıtlamalara gitmek zorundayız." dedi.

    İsrail: Koronavirüs salgınında 2. dalgaya girdik #2

    "TOPLANTI, DÜĞÜN VE İBADETLER ETKİLENECEK"

    Bakan Edelstein, alınacak önlemlere ilişkin, "Kısıtlamalar, toplantıları ve düğün salonları ile Yahudi ibadethanelerini kapsayacak." ifadesini kullandı.

    İsrail: Koronavirüs salgınında 2. dalgaya girdik #3

    TALİMANLARA UYULMAZSA AÇIK YERLER KAPATILACAK

    Kararların, ekonomi ve sağlık alanındaki ihtiyaçlar göz önünde tutularak alındığını vurgulayan Edelstein, talimatlara uyulmadığı takdirde, açık yerlerin kapatılmak zorunda kalacağı uyarısında bulundu.

    İsrail: Koronavirüs salgınında 2. dalgaya girdik #4

    ÜLKE SON VAKALAR

    İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 218 yeni vaka tespit edildi.

    Perşembe günkü 668 yeni vaka sayısı, ülkede "24 saatte tespit edilen en fazla Kovid-19 vakası" olarak kayda geçmişti.

    İsrail: Koronavirüs salgınında 2. dalgaya girdik #5

    İsrail: Koronavirüs salgınında 2. dalgaya girdik #6

    İsrail: Koronavirüs salgınında 2. dalgaya girdik #7

    Görüş Bildir