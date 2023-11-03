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İsrail, yaralı taşıyan ambulans konvoyunu vurdu

İsrail, yaralı taşıyan ambulans konvoyunu vurdu Şifa Hastanesi'nden Refah Sınır Kapısı'na yaralıları taşıyan ambulans konvoyu, İsrail ordusu tarafından hedef alındı. Çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.