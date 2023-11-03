İsrail, 7 Ekim'den beri Hamas baskını bahanesiyle başlattığı sivil katliamlara bir yenisini daha ekledi.
Yaralı taşıyan ambulans konvoyu vuruldu
Şifa Hastanesi'nden Refah SInır Kapısı'na yaralıları taşıyan ambulanslardan oluşan konvoy, İsrail ordusu tarafından topçu ateşine tutuldu.
Çok sayıda ölü ve yaralı var
AA muhabirinin aldığı bilgilere göre, İsrail ordusunun, Şifa Hastanesi yerleşkesinin giriş kısmını bombalaması sonucu can kayıpları yaşandı.
İsrail'in Şifa Hastanesi giriş kısmına yönelik saldırısı, Mısır'da tedavi görmek üzere yaralıları taşıyan ambulans konvoyunun yola çıkacağı sırada gerçekleşti.
Saldırı sonucu, yaralıları taşıyan ambulanslarda ciddi hasar oluştu.
3 hastanenin çevresi vuruldu
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze'de Şifa Hastanesi, Kudüs Hastanesi ve Endonezya Hastanesi'nin çevresini vurduğu belirtildi.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 13 kişi öldü, 26 kişi yaralandı.
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