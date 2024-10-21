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AA

İsrail ile Lübnan arasında gerilim tırmanırken yeni gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor.

Yaşanan son gelişmede ise ABD’li haber sitesi Axios’un, ABD’li ve İsrailli yetkililere dayandırdığı haberi dikkat çekti.

Habere göre, İsrail, Lübnan’da ateşkes sağlaması için taleplerini listelediği bir raporu ABD’ye iletti.

LÜBNAN HAVA SAHASINA SINIRSIZ ERİŞİM

İsrail, raporda ateşkesi değerlendirmeden önce güney Lübnan’da Hizbullah’ın silahsızlandırılmasını aktif bir şekilde uygulayabilmek ve savaşı sona erdirecek herhangi bir ateşkes anlaşması çerçevesinde Lübnan hava sahasına sınırsız erişim sağlamak istediğini bildirdi.

Axios’a göre, İsrail, Lübnan Silahlı Kuvvetleri’nin Güney Lübnan'da silahlı tek güç olmasını öngören “1701 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararını” aktif bir şekilde uygulayabilmeyi talep ediyor.

Ayrıca şu anda fiili olarak sahip olduğu Lübnan hava sahası üzerinde operasyon özgürlüğü de istiyor.

ABD'Lİ YETKİLİDEN YANIT

İsmi açıklanmayan ABD’li bir yetkilinin Axios’a yaptığı açıklamada ise, Lübnan’ın ve uluslararası toplumun İsrail'in ateşkes önerisini kabul etme ihtimalinin düşük olduğunu belirtti.

Haberde, önerinin “Lübnan’ın egemenliğini önemli ölçüde zedeleyeceği” ifadesine yer verildi.