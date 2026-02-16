İsrail, Lübnan-Suriye sınırına hava saldırısı düzenledi: 4 ölü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Lübnan ve İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in, ateşkesi birçok kez ihlal ettiği belirtilmişti.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını bildirmişti.

ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

Lübnan basını, İsrail’e ait bir insansız hava aracının (İHA), Lübnan ile Suriye arasındaki Masnaa Sınır Kapısı ile Cedidet Yabus bölgesi arasında bir araca saldırı düzenlediğini duyurdu.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda araçtaki 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Saldırıyla ilgili resmi makamlar tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.