İsrail, Lübnan'da bir köye hava saldırısı düzenledi: 1 ölü

İsrail, komuşularının egemenliklerini ihlal etmeyi sürdürüyor.

Lübnan'ın güneyine gerçekleştirilen hava saldırısının bilançosu belli oldu.

Saldırıda Msayleh köyüne yönelik saldırıda ağır iş makinelerinin bulunduğu bir nokta hedef alınırken, çok sayıda araç kullanılamaz hale geldi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yoldan geçen bir sebze kamyonunun saldırıya uğraması sonucu 1 Suriyelinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, saldırıyı kınayarak olayı "sivil altyapıya yönelik bir saldırı" olarak nitelendirdi.

"GAZZE ANLAŞMASI SONRASI OLMASI ENDİŞE VERİCİ"

Aoun, "Güney Lübnan, hiçbir gerekçe veya bahane olmaksızın, İsrail'in sivil tesislere yönelik açık saldırısının hedefi haline geldi" diyerek saldırının Gazze'de ateşkes anlaşmasının ardından gerçekleştirilmesi nedeniyle "özellikle endişe verici" olduğunu belirtti.

İSRAİL, HİZBULLAH'I HEDEF ALDIĞINI İDDİA EDİYOR

İsrail ordusundan sabah saatlerinde yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde bulunan Hizbullah'a ait hedeflere hava saldırısı düzenlendiği bildirilmişti.

Açıklamada, "Güney Lübnan'daki terör altyapılarının onarımında kullanılan mühendislik araçlarının depolandığı Hizbullah'a ait hedefler vuruldu." denilmişti.

ATEŞKESTEN BU YANA 103 SİVİL ÖLDÜ

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Turk, ekim ayı başında yaptığı açıklamada, Hizbullah ile İsrail arasında Kasım 2024'te ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in Lübnan'daki saldırılarında 103 sivilin hayatını kaybettiğini ifade etmişti.

İsrail güçleri Lübnan topraklarının çeşitli noktalarında konuşlanmaya devam ediyor.