İsrail, Lübnan'da sivil araca saldırdı: 3'ü çocuk 4 kişi öldü İsrail'in Lübnan'da sivil bir araca düzenlediği hava saldırısında 3'ü çocuk 4 sivil yaşamını yitirdi. Lübnan Başbakanı Necib Mikati, saldırıyı 'küresel vicdanda yeni bir leke' şeklinde değerlendirerek Birleşmiş Milletler'e şikayette bulunacaklarını belirtti.

AA & Ensonhaber

Yaklaşık bir aydır Gazze Şeridi'nde ev, okul, hastane, cami, kilise demeden sivilleri hedef alan İsrail, bu kez Lübnan'a saldırdı.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde İsrail'in insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıya ilişkin bilgi verildi.

İsrail'e ait bir İHA'nın Lübnan'ın güneyindeki Aynata beldesi yakınlarında bir araca saldırı düzenlediği ifade edildi.

Saldırıda araçta bulunan en büyüğü 14 yaşında 3 kardeşin ve büyükannelerinin öldüğü kaydedildi.

Çocukların annesinin de saldırıda ağır yaralandığı aktarıldı.

Lübnan Başbakanı hava saldırısını BM'ye şikayet edeceklerini söyledi

Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin İsrail’in Lübnan'daki sivil bir araca yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısına ilişkin açıklaması hükümetin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Lübnan'ın güneyinde 3’ü çocuk 4 sivilin ölümüyle sonuçlanan saldırı hakkında Mikati, şu ifadeleri kullandı:

Bu işgalin suç siciline eklenen iğrenç bir suçtur. Bu suç, İsrail'in Lübnan'a karşı işlediği suçlara sessiz kalan ve göz yummak isteyenler tarafından işleniyor. Bu suç, İsrail işgalinin Lübnan'ın güneyi ve Gazze'de yaptıklarını göz ardı eden küresel vicdanda yeni bir lekedir.

Mikati, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) acil şikayette bulunacaklarını belirterek bu şikayetlerin ölü bir mektup olarak kalmaması için Birleşmiş Milletler kararlarının uygulanması, saldırıların durdurulması, insanlık ve adaletten geriye kalanların kurtarılması için harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.