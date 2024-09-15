İsrail: Lübnan'dan 40 roket atıldı İsrail ordusu, Lübnan'dan ülkenin kuzeyindeki Yukarı Celile ve işgal altındaki Golan Tepeleri'ne yaklaşık 40 roket atıldığını, olayda ölen veya yaralanan olmadığını açıkladı.

AA & Ensonhaber

İsrail ile Lübnan Hizbullah'ı arasındaki karşılıklı saldırılar devam ediyor.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, kuzeydeki Yukarı Celile ve işgal altındaki Golan Tepeleri'ne Lübnan topraklarından yaklaşık 40 roket atıldığı ve bu nedenle saldırı alarmlarının devreye girdiği bildirildi. Açıklamada, roketlerden bazılarının imha edildiği, bazıların ise açık alana düştüğü ve yangına neden olduğu belirtildi. İsrail itfaiye ekiplerinin, roketlerin yol açtığı yangını söndürme çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

"2 GÜN İÇİNDE 150 ROKET ATILDI"

Ayrıca, Lübnan topraklarından fırlatılan patlayıcı yüklü bir insansız hava aracının (İHA) İsrail’in kuzeyindeki Metula yerleşimine düştüğü ancak herhangi bir hasara neden olmadığı belirtildi.

İsrail ordu radyosuna göre, son 48 saat içinde İsrail’in kuzeyine 150 kadar roket atıldı.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarına karşılık olarak, İsrail'in kuzeyindeki "Raviye" kışlasında 188. Zırhlı Tugayları'na ait karargahı hedef aldığını açıkladı.

8 Ekim 2023'te İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırıların ardından, Hizbullah ve diğer Lübnanlı ile Filistinli gruplarla İsrail ordusu arasında "Mavi Hat" üzerinden süregelen çatışmalar devam ediyor.