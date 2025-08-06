İsrail, Lübnan'ın güneyini hedef aldı: Yaralılar var

Gazze'ye yönelik saldırılarını aralıksız bir şekilde sürdüren İsrail'in yeni hedefi Lübnan oldu.

Yaşanan gelişmede, İsrail ordusuna ait İHA'lar, Lübnan'ın güneyindeki Tulin beldesini hedef aldı.

Hava saldırısına ilişkin detaylar, Lübnan resmi haber ajansı NNA'yada paylaşıldı.

SALDIRIDA YARALANANLARIN OLDUĞU AÇIKLANDI

Saldırıda yaralananların olduğu aktarılırken yaralı sayısına ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.

İsrail ordusundan ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İSRAİL, ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRILARINI SÜRDÜRÜYOR

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor.

İSRAİL ORDUSU LÜBNAN'DA 3 BİN İHLALDE BULUNDU

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail ordusu Lübnan'da yaklaşık 3 bin ihlalde bulundu, bu süreçte en az 213 kişi hayatını kaybetti, 508 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki işgalini sürdürüyor.