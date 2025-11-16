İsrail medyası: Merkezileşen Türkiye'nin yükselişi acil tehdit

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Güvenlik analizi sitesi Israel Radar'da yer alan, "İsrail'in güvenlik ufku yeni bir savunma stratejisi gerektiriyor" başlıklı makalede bölgedeki dengelerin değiştiğine vurgu yapıldı.

Türkiye'nin yükselen bölgesel rolüne dikkat çekilirken İsrail'in 'tarihinin en değişken stratejik dönemlerinden birine doğru ilerlediği' belirtilerek Ortadoğu'da 'yeni ve eski tehditler' sıralandı.

"PARADİGMA ÇÖKTÜ"

İsrail'in uzun yıllar boyunca tehditleri yönetilebilir gördüğü fakat bu paradigmanın çöktüğü belirtilen analizde, "Yıllarca İsrail, temel tehditlerin büyük stratejik değişimlere zorlanmadan 'kontrol altına alınabileceği, yönetilebileceği veya biçilebileceği' inancıyla hareket etti. Hizbullah caydırılabilir, Hamas izole edilebilir, İran yavaşlatılabilir ve bölgesel cepheler ayrı tutulabilirdi. Bu paradigma çöktü" denildi.

Hamas'ın Gazze'de ideolojisinin devam ettiğine dikkat çekilen analizde Husiler kalıcı tehdit oluşturduğu, Suriye’ye 'düşman güçlerin' nüfuz edildiği belirtiliyor.

İsrail'in tehditleri yönetmesinin imkansız hale geldiğinin altı çizilen analizde, "İsrail, birden fazla cephenin aynı anda alevlenebileceği, düşmanların sınır ötesinde koordinasyon kurduğu ve yerel patlakların hızla çoklu harekat alanı krizlerine dönüşebileceği bir manzarayla karşı karşıya" sözleri sarf ediliyor.

"TÜRK'ÜN AYAK İZİ İSRAİL İÇİN ZORLUK KATMANI"

"Yeni bilinmez kart: Türkiye" ara başlıklı bölümde Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin Kudüs ve Gazze konusundaki politikasının İsrail açısından 'tehdit' olarak tanımlandığı kaydedildi.

Türkiye'nin giderek büyüyen askeri kapasitesi 'yeni bir zorluk' olarak nitelendirildi.

Analizde şu görüşlere yer verildi:

Türkiye, İsrail'in temel çıkarlarıyla giderek daha fazla çatışan hedeflere sahip büyük bir güç olarak yeniden ortaya çıktı. Bölgedeki genişleyen Türk askeri ayak izi, gelişmiş silah üretimi ve artan deniz yetenekleriyle birleştiğinde yeni bir zorluk katmanı yaratıyor. Ankara'nın İslamcı hareketlerle ideolojik uyumu, Kudüs hakkındaki saldırgan retoriği ile Gazze ve Suriye dahil olmak üzere birden fazla cephedeki çatışmacı duruşu, onu İsrail'in artık ikincil bir tehdit olarak ele alamayacağı stratejik bir tehdit haline getiriyor.

"İSRAİL KARŞITI AKIMLARIN HAMİSİ TÜRKİYE OLABİLİR"

Israel Radar analizinde, "Mevcut eğilimler devam ederse Türkiye, baskın bir bölgesel askeri aktöre, enerji ve denizcilik dar boğazlarını kontrol eden merkeze ve hem Ortadoğu'da hem de Avrupa'da İsrail karşıtı akımların siyasi hamisine dönüşebilir. Giderek daha iddialı, müdahaleci ve ideolojik yüklü bir Türkiye, nihayetinde İsrail sınırlarına en yakın acil tehdit olarak İran’ın yerini alabilir" denildi.

"BATI'NIN TÜRKİYE'YE YAKLAŞIMI ENDİŞE VERİCİ"

Analizde, "Ankara'nın Batı ile olan bağları bir kısıtlayıcı faktör olarak hizmet edebilse de Amerika Birleşik Devletleri ve diğer Batı güçleri son zamanlarda Türk 'provokasyonlarını' hoş görmeye artan bir isteklilik göstermiştir. İsrail için bu, endişe verici bir gelişmedir" ifadeleri kullanıldı.

Analizde ayrıca İsrail'in bölgede artan yalnızlığı ve çevresel tehdit algısını genişleterek birçok ülkeyi 'potansiyel tehlike' kategorisine soktuğuna işaret edildi.