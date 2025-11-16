İsrail ordusu 150'den fazla Filistinliyi Gazze'den üçüncü bir ülkeye gönderdiğini itiraf etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail ordusuna bağlı işgal altındaki Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi'nden yerel basına yapılan açıklamada Gazze sakinlerinin Güney Afrika’ya kendileri tarafından gönderildiği ifade edildi.

Tel Aviv yönetiminin Filistinlilerin üçüncü bir ülkeye kabul edileceğine onay verdiği iddia edilerek Gazze'den çıkışlarının sağlandığı kaydedildi.

Bu iddiaya karşın üçüncü ülke isminin belirtilmemesi, İsrail’in sürgün ettiği Filistinlilerin pasaportlarına İsrail'den çıkış damgası vurulmaması ve Filistinlilerin Güney Afrika'da pasaportlarında damga olmaması sebebiyle ülkeye girişine izin vermeden önce 12 saat boyunca bekletmek zorunda kalması dikkati çekti.

Gazze'deki Filistinlilere yönelik 2 yıl boyunca soykırımını sürdüren ve bu sırada Filistinlileri başka ülkelere sürgün ederek etnik temizlik yapma niyetini ortaya koyan İsrail'in Başbakanlık Ofisi ile Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

GAZZE'DEN ÇIKIŞLARI AYARLAYAN KURULUŞ: AL-MAJD

Haaretz gazetesinin haberinde ise 153 Filistinlinin sürgün sürecine ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Çarşamba sabah erken saatlerde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan İsrail tarafına getirilen Filistinlilerin otobüslerle Eilat kentindeki Ramon Havaalanı'na götürüldüğü, buradan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye giden uçağa bindirildiği ve Nairobi'den de Johannesburg'a uçtukları aktarıldı.

Yerel basına konuşan İsrailli askeri bir yetkili, 'Al-Majd' isimli bir kuruluşun 153 Filistinliyi Gazze Şeridi'nden Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na otobüslerle getirdiğini, İsrail ordusunun ise Ramon Havalimanı'na kadar gruba eşlik ettiğini ileri sürdü.

Güney Afrika merkezli bazı sivil toplum kuruluşları, 'Al Majd' isimli sözde kuruluşun İsrail ile bağlantılı olduğunu ve Filistinlileri Gazze'den sürgün etmek için çalıştığını vurguladı.

GÜNEY AFRİKA SÜRECİ SORUŞTURUYOR

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, basına yaptığı açıklamada hükümetin 'gizemli bir şekilde uçağa bindirilip' Kenya'nın başkenti Nairobi üzerinden Güney Afrika'ya getirilen Filistinlilerin yolculuğunun ayrıntılarının araştırıldığını belirterek, "Uygun bir değerlendirme yapıp geleceğin ne göstereceğine bakacağız" dedi.

Ramaphosa, gerekli evraklardan yoksun olmalarına rağmen bu kişileri geri çeviremediklerini aktararak, "Merhametten ve Güney Afrika olarak elimizi uzatıp desteklediğimiz bir halka mensup olduklarından onları kabul etmemiz gerektiğini düşündük" ifadesini kullandı.