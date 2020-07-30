İsrail muhalefeti: Şiddet olayları iç savaşa sürükler

İsrail'de muhalefet partilerinden Yesh Atid'in lideri Yair Lapid, Tel Aviv kentinde düzenlenen gösteride yaşanan şiddet olaylarının 'ülkeyi iç savaşa sürükleyebileceği' uyarısında bulundu.

İsrail'de Başbakan Netanyahu'ya yönelik protestoların dozu artarken, bir grup protestocunun aşırı sağcı bir başka grup tarafından saldırıya uğraması ve Netanyahu'nun sessizliği, muhalefetin büyük tepkisine neden oldu.

"PROVOKASYON EKEN, KAN BİÇER"

Twitter hesabından açıklama yapan Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid, "Önceki akşam Tel Aviv'de akan kan, Bibi (İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu) ve onun temsilcileri eliyle akıtılmıştır. Provokasyon eken kan biçer." ifadelerini kullandı.

İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler ülke geneline yayılıyor

"ÜLKEYİ İÇ SAVAŞA SÜRÜKLEMEYİN"

Göstericilere karşı provokasyonun İsrail'i iç savaşa sürükleyebileceği uyarısında bulunan Lapid, Netanyahu'nun göstericilere yönelik saldırılarla ilgili açıklama yapmamasını da eleştirdi.

KOALİSYON ORTAĞI GANTZ'DAN TEPKİ

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, göstericilere saldıranların cezalandırılmasını istedi.

Gantz, "Biz burada olduğumuz sürece İsrail'de hiç kimse göstericileri susturamaz." ifadesini kullandı.

5 PROTESTOCU, AŞIRI SAĞCILARIN SALDIRISINA UĞRAMIŞTI

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) dün verdiği haberde, İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Amir Ohana'nın Tel Aviv'deki evi önünde düzenlenen gösterilerde 5 kişinin aşırı sağcıların saldırısı sonucu yaralandığı belirtilmişti.

Aşırı sağcıların göstericilere saldırması tepkilere neden olurken Başbakan Netanyahu konuyla ilgili açıklama yapmamıştı.

İsrail'de hükümet karşıtı protestolar devam ediyor-haberi için tıklayın