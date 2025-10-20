İsrail muhalefeti, Türkiye'nin Gazze anlaşmasındaki rolünden rahatsız oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'nin Gazze'deki rolü İsraillileri kızdırıyor.

İsrail'de ana muhalefet partisi "Gelecek Var" lideri Yair Lapid, Demokratlar Partisi lideri Yair Golan ve Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz, Türkiye'nin Gazze anlaşmasındaki rolü üzerinden hükümeti "beceriksizlikle" suçladı.

"TÜRKİYE'Yİ GAZZE'YE GETİRDİ"

İsrailli muhalif siyasetçiler, Türkiye'nin ateşkes sonrasında ve yeni yönetimin kurulma aşamasında Gazze'de rol almaması gerektiğini savundu.

Ana muhalefet lideri Lapid, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail hükümetini "başarısız" ve "vizyonsuz" ifadeleriyle suçlayarak "Müslüman Kardeşler'in ideolojik ortakları Türkiye ve Katar'ı Gazze'ye getirdi." ifadesini kullandı.

"HAMAS'A DESTEK VEREN TÜRKİYE İLE ANLAŞMA YAPIYORUZ"

ABD Başkanı Donald Trump yönetimine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinden daha fazla güvendiğini dile getiren Lapid, Netanyahu'nun İsrail'i güvenliğini başka ülkelere devreden bir devlet haline getirdiğini kaydetti.

Demokratlar Partisi lideri Golan, İsrail meclisi açılışında parti grubunda yaptığı konuşmada, Netanyahu'yu 2 yıldır süren savaştan sonra ne olacağını gözardı etmekle eleştirerek "Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile anlaşmak yerine, Hamas'a destek veren ve vermeye devam eden iki ülke Türkiye ve Katar ile bir anlaşma yapıyoruz." diye konuştu.

"GÜVENLİĞİMİZİ TÜRKİYE GİBİ BAŞKA ÜLKELERE EMANET EDEMEYİZ"

Ulusal Birlik Partisi lideri Gantz da konuşmasında Gazze Şeridi'nde uluslararası bir yönetimin kurulacağı ikinci aşamanın uzun süreceğini ileri sürerek hükümetin Gazze'ye saldırılar sonrası ne yapılacağına dair yöneltilen sorulara kulak asmadığını kaydetti.

Başka ülkelerin askerlerinin İsrail'in güvenliğini savunmayacağını söyleyen Gantz, "Kurulacak yönetim sivil tarafa odaklanacak. Güvenliğimizi Türkiye ve Katar gibi başka ülkelerin askerlerine emanet edemeyiz." ifadesini kullandı.