İsrail Ordu Sözcüsü: Hastane saldırısına dair elimizde tüm detaylar yok İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 500 kişinin hayatını kaybettiği açıklanan saldırı hakkında, "ellerinde tüm detaylar olmadığını ve konuyu incelediklerini" söyledi.

AA & Ensonhaber

Hamas'ın Aksa Tufanı baskınını bahane edene İsrail'in, Gazze'de başlattığı sivil katliam 11. gününü doldururken, yine bir hastane, İsrail ordusu tarafından vuruldu.

İçinde binden fazla hasta, hasta yakını, doktor ve sığınmacının olduğu öğrenilen el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen saldırıda bine yakın insanın hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail ordu sözcüsü: Elimizde tüm detaylar yok

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında,

Buraya gelmeden önce Gazze birimiyle olay hakkında görüştüm. Elimizde tüm detaylar yok. Olaya dair detaylara bakıp ne olduğunu öğrenecek ve kamuoyunu bilgilendireceğiz.

dedi.

"Hamas'ın başarısız roket girişimleri ve yalan haber çabaları"

Ordu Sözcüsü, Gazze'ye birçok hava saldırısı düzenlendiğini belirterek "Hamas tarafından başarısız roket atma girişimleri ve yalan haber dolaşıma sokma çabaları olduğunu" savundu.