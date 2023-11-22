İsrail ordu sözcüsünü yayından alan Fransız spiker kovuldu: Çocukları öldürüyorsunuz Yayın esnasında "Hamas çocukları ve kadınları öldürdü" diyen İsrail ordu sözcüsüne "Yani siz de Hamas gibi davranıyorsunuz" yorumunu yapan Fransız spiker görevden alındı.

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ensonhaber.com

İsrail ordusunun Gazze’ye yönelik soykırım değeri taşıyan saldırıları 47’nci gününde hız kesmiyor.

Savaş küresel gündemin odağı olurken İsrail Ordu Sözcüsü, Fransız televizyon kanalına bağlandı.

Programın sunucusu Mohammed Kaci ile ordu sözcüsü arasında hararetli anlar yaşandı.

Sunucu, İsrail’in Şifa Hastanesi katliamına değindi.

"Neden baskınla hareket edildi?"

“Hastaneye girmek size göre uluslararası hukuk ve insancıl hukuk kurallarıyla bağdaşıyor mu?” sorusu, ordu sözcüsünü oldukça öfkelendirdi.

Bunun üzerine sözcü, “Sizin için bir hastanenin askeri üs olarak kullanılması ne ifade eder?” cevabını verdi.

Sunucu, söz konusu iddiaya göre Hamas’ın hastanede olduğu kabul edildiği takdirde askeri strateji olmadan “Neden baskınla hareket edildi?” cümlelerini vurguladı.

"Yani siz de Hamas gibi davranıyorsunuz"

Sözcü, Hamas’ın çocukları ve kadınları katlettiğini vurgularken söze giren sunucu ise, “Yani siz de Hamas gibi davranıyorsunuz.” imasında bulundu.

Bu münakaşa üzerine yayın daha da hararetlenirken, ordu sözcüsü “Bir gazeteci gibi davranmıyorsunuz.” diyerek sunucunun taraf tuttuğunu savundu.

Hemen ardından sunucu ise “Hamas nasıl davrandı biliyor musunuz? Diye soran sizsiniz. Ben de 'Hamas’a göre mi hesap yapıyorsunuz' diye soruyorum.” dedi.

"Bu sözleriniz İsrail devletine bir saldırıdır"

Sözcü “Bu sözleriniz İsrail devletine bir saldırıdır.” derken, sunucu ise sözlerin anlaşılabilir şekilde yeniden anlatılmasını talep etti.

Hemen ardından gerilim artarken, İsrail ordu sözcüsü yayından alındı.

Görevden alındı

Kanal, sunucunun sözcüyü yayından almasından “derin üzüntü” duyduğunu belirtildi.

Buna göre sunucu Mohamed Kaci’nin, “gazetecilik kurallarına uygun hareket etmediği” gerekçesi ile görevden alındığı belirtildi.