İsrail ordusu: 7 Ekim'den bu yana 351 İsrail askeri öldü İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, 7 Ekim'den bu yana 351 İsrail askerinin öldüğünü açıkladı.

AA & Ensonhaber

İsrail'in Hamas baskınını bahane ederek Gazze'de başlattığı işgal girişiminde 33 gün geride kaldı.

Sivil katliama dönüşen saldırılarda 10 binden fazla Filistinliyi öldüren İsrail ordusu, Hamas ile sınırda girdiği çatışmalarda ağır kayıplar veriyor.



İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar hakkında açıklamalarda bulundu.

"Gazze Şeridi'nde çatışmalara insani verilmesinin yakın" olduğu yönündeki haberleri reddeden Hagari, ateşkes olmayacağını belirtti.

"Hamas, kuzeyde kontrolü kaybetti"

Hagari, Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugaylarının "Gazze'nin kuzeyinde kontrolü kaybettiğini" iddia etti.

Gazze'deki esirlere ilişkin de açıklamalarda bulunan Hagari, Filistinli grupların elindeki esir sayısının 239 olduğunu kaydetti.

351 İsrail askeri öldü

Hagari, 7 Ekim'den bu yana 351 İsrail askerinin de öldüğünü aktardı.

Ordudan daha önce yapılan açıklamada, bu askerlerin 34'ünün Gazze Şeridi'ndeki "kara faaliyetleri" sırasında Filistinli gruplarla yaşanan çatışmalarda öldürüldüğü duyurulmuştu.