İsrail ordusu: Endonezya Hastanesi'ni 4 saat içinde boşaltın Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir Abdullah el-Berş, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'nin 4 saat içinde boşaltılmasını istediğini açıkladı.

AA

İsrail ordusu 48 gündür Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir Abdullah el-Berş, Endonezya Hastanesi'nde açıklamalarda bulundu.

Berş, İsrail ordusunun kuşatması altındaki hastaneye herhangi bir yardımın girmesine izin verilmediğini ifade etti.

"4 saat içinde hastaneyi boşaltın"

Al Jazeera televizyonuna konuşan Berş, İsrail ordusunun, "askeri operasyonlar" için Endonezya Hastanesi'ne girmek istediğini ve 4 saat içinde hastanenin boşaltılması uyarısında bulunduğunu söyledi.

Hastanede yaklaşık 200 kişinin bulunduğunu aktaran Berş, dün 450 hastanın hastaneden ayrıldığını bildirdi.

Defnedilmeyi bekleyen 65 cenaze bulunuyor

Berş, hastanede defnedilemeyen 65 cenazenin de bulunduğunu, bunların 50'sinin 10 günden uzun süredir hastane bahçesinde beklediğini ifade etti.

İsrail güçlerinin hastaneye ateş açarak kendilerini hedef aldığını belirten Berş, hastane içinde yaralıları ellerinde ve omuzlarında taşıyabildiklerini anlattı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)