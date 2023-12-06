İsrail ordusu, enkaza çevirdiği Gazze'ye bayraklar dikiyor İsrail askerleri, Gazze'deki enkaz yığınlarına ülkelerinin bayraklarını dikti. Tepki çeken görüntüler için, "Mesele rehineler değil, toprak" denildi.

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AA & Ensonhaber

İsrail ordusu, saldırılarını özellikle Gazze Şeridi'nde yoğunlaştırdı.

Sivil altyapı ve yerleşim yerleri yerle bir edilirken, binlerce sivil öldürüldü.

Can kayıplarının sürdüğü bölgede İsrail'in kanlı saldırılarında enkaza çevrilen yerlere dikilen bayraklar göze çarptı.

Dikkat çeken İsrail bayrakları

İsrail askerleri, enkaz yığınları arasından ilerlerken, etraftaki birçok noktada İsrail bayraklarının dikildiği görüldü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İsrailli bir askerin "zafer kazandıklarına" dair hareketlerde bulunması dikkat çekti.

Mesele rehineler değil, toprak

Kullanıcılar, oluşan manzaraya tepki gösterdi. Yapılan yorumlarda şu ifadeler kullanıldı:

Burası Gazze. Bana bunun etnik temizlik olmadığını söyleyin. Mesele, hiçbir zaman rehinelerle ilgili değildi, toprakla ilgiliydi.

Uluslararası Af Örgütü: 43 sivilin öldüğü saldırılarda ABD silahları kullanıldı

Bu arada İngiltere merkezli Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), İsrail'in Gazze'ye yönelik 2 saldırısında ABD menşeli askeri ekipmanları kullandığını ve bu saldırılar sonucu 43 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 ailenin yok olduğunu açıkladı.

Amnesty International'ın ilgili raporunda, ABD silahlarını kullanan İsrail'in 10 Ekim'de El-Naccar Ailesi'nin evine yaptığı saldırıda 24 kişinin, 22 Ekim'de Ebu Mu'eileq ailesinin evine yönelik saldırıda da 19 kişinin hayatını kaybettiği ve bu saldırılarda yaşamını yitirenlerin 19'unun çocuk, 14'ünün kadın olduğu belirtildi.

Söz konusu saldırıların herhangi bir ön uyarı yapılmadan gerçekleştirildiğine işaret edilen raporda, olay yerlerinde yapılan incelemelerde buralarda Hamas'ın saklanması gibi İsrail'in saldırılarına gerekçe olabilecek herhangi bir delile rastlanmadığı kaydedildi.