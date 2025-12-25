İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne hava saldırıları düzenledi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail'in Gazze'de hava saldırıları ve farklı bölgelerde açtığı ateşler ile ateşkesi bir kez daha ihlal ettiği bildirildi.

ŞEHİRLER BOMBALANDI

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta kesimi ile güneydeki Han Yunus ve Refah kentlerini de bombaladığı kaydedildi.

Saldırıların İsrail ordusunun işgalini sürdürdüğü bölgelerde gerçekleştiği belirtildi.

HELİKOPTER VE BOTLARDAN ATEŞ AÇILDI

Öte yandan İsrail topçu birlikleri de Gazze kentinin doğusundaki bölgede helikopterlerden yoğun ateşle birlikte atışlar yaptı.

Gazze Şeridi açıklarındaki İsrail donanmasına ait botlardan ise Gazze kentine yönelik makineli tüfeklerle ateş açıldı.

2 FİLİSİNLİ YARALANDI

Hastane kaynakları, İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu Gazze'nin Cibaliya bölgesinde biri kadın 2 Filistinli sivilin yaralandığını bildirdi.

Görgü tanıkları ayrıca İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus ve Refah kentlerinde bazı binaları havaya uçurduğunu ve patlama seslerinin duyulduğunu belirtti.