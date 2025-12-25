Rusya: ABD'den gelen Ukrayna barış planını inceliyoruz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD ve Avrupa Birliği'nin de katılım gösterdiği, Rusya ve Ukrayna arasında barışı sağlamaya yönelik eforlar devam ediyor.

Bunun ışığında Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.

"DMITRIYEV'IN İLETTİĞİ PLANI ANALİZ EDİYORUZ"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kirill Dmitriyev’in, ABD’li yetkililerle görüştüğünü anımsatan Peskov, "Dmitriyev'in Putin'e teslim ettiği planı analiz ediyoruz. Devlet Başkanı'nın alacağı karara göre Amerikalılarla iletişimi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

PUTIN'DEN TRUMP'A NOEL MESAJI

Peskov, Putin'in ABD Başkanı Donald Trump'a telgraf göndererek Noel'i kutladığı bilgisini paylaştı.

TUTUKLANAN FRANSIZ AJANI

Sözcü Peskov, Rusya'da ordu hakkında bilgi topladığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılan Fransa vatandaşı Laurent Vinatier ile ilgili ülkesiyle temas halinde olduklarını bildirdi.