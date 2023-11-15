İsrail ordusu: Gazze'de 48 asker öldürüldü Gazze'nin kuzeyinde devam eden çatışmalarda 2 İsrail askeri daha öldürüldü. Dört asker ise ağır yaralandı.

AA

Gazze'de öldürülen İsrail askerlerinin sayısı belli oldu.

İsrail ordusu, kuşatma altındaki bölgede yaşanan çatışmalarda ortaya çıkan bilançoyu açıkladı.

48 İsrail askeri öldürüldü

Buna göre, 31 Ekim'den bu yana öldürülen İsrailli asker sayısının 48'e yükseldiği duyuruldu.

Ordudan yapılan açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda 2 askerin daha öldüğü belirtildi.

Şiddetli çatışmalar sonucu 4 İsrail askerinin de ağır yaralandığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310’dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda da 48 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre esir sayısı

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze’deki hükümete göre 7 Ekim’den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 4 bin 650’sini çocuk ve 3 bin 145’i kadın olmak üzere 11 bin 320 kişi öldürüldü.

Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 197 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)