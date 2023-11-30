İsrail ordusu: Gazze'de ateşkes devam edecek İsrail ordusu yaptığı açıklamada, "Ateşkes, arabulucuların rehinelerin serbest bırakılması sürecini sürdürme çabaları ışığında ve çerçeve şartlarına tabi olarak devam edecek." ifadelerini kullandı.

ensonhaber.com

İsrail ve Hamas arasında perşembe günü bitmesi beklenen insani aranın bugün de devam etmesine karar verildi.



İsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze Şeridi'nde Hamas'la ateşkesin, daha fazla rehinenin serbest bırakılması yönündeki çabaların ışığında süreceğini söyledi.

"Ateşkes devam edecek"

IDF yaptığı açıklamada, "Arabulucuların rehineleri serbest bırakma sürecini sürdürme çabaları ışığında ve anlaşma şartlarına tabi olarak ateşkes devam edecek" dedi.

Öte yandan Hamas'tan da yapılan yazılı açıklamada, “insani aranın” bir gün uzatılmasına karar verildiği belirtildi.

İsrail ile Hamas arasında arabuluculuk yapan Katar da “insani aranın” uzatıldığını doğrulayan bir açıklama yaptı.