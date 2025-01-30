İsrail ordusu Gazze'de ateşkesi ihlal etti

AA & Ensonhaber

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ordu güçlerinin son saatlerde Gazze Şeridi'nin bazı bölgelerinde ordu güçlerinin üzerlerine doğru ilerleyen ve kendilerine tehdit oluşturan şüphelileri uzaklaştırmak iddiasıyla aralıklı olarak ateş açtığı ifade edildi.

Orduya ait bir insansız hava aracının da Gazze'nin orta kesiminden kuzeye doğru giden bir araca ateşkes anlaşmasına göre geçişe izin verilmeyen bir bölgeden denetimsiz geçtiği iddiasıyla ateş açtığı belirtildi.

İsrail ordusu defalarca yaptığı ihlallere rağmen ateşkes anlaşmasına tam olarak uyduğunu iddia ederek Gazze Şeridi'nde her türlü senaryoya hazır olduğunu aktardı.

47 BİNİ AŞKIN FİLİSTİNLİ CAN VERDİ

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten ateşkese varılana kadar Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 47 bin 417 Filistinli öldü, 111 bin 571 kişi yaralandı.

Hamas ile İsrail arasında varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmişti.