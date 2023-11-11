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İsrail ordusu Gazze'deki saldırılarının görüntüsünü yayınladı

İsrail ordusu Gazze'deki saldırılarının görüntüsünü yayınladı Abluka altındaki Gazze'ye yönelik kara ve hava operasyonları devam ederken, ordu bu anlara ilişkin görüntüleri servis etti.