AA & Ensonhaber
Orta Doğu kan gölüne dönmüş durumda.
İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik vahşi saldırıları hız kesmiyor.
Bölgeden gelen son bilgilere göre can kaybı sayısı ise 11 bini aştı.
Bu rakamın 4 bin 506'sı çocuklardan oluşuyor.
Saldırı altındaki kişilerin sığındığı, ve hali hazırda yaralıların tedavi gördüğü hastaneler bile hedef alınıyor.
Bölgede adeta bir soykırım işlenirken, dünyanın belirli ülkelerinden ateşkes çağrıları da geliyor.
Ancak İsrail çağrılara kulaklarını tıkamış durumda.
İsrail, saldırılarının görüntülerini yayınladı
Operasyonlarına hız kesmeden devam eden İsrail, abluka altına aldığı Gazze'yi ağır bombardımana tutuyor.
İsrail ordusu düzenlediği kara ve hava operasyonlarına ilişkin görüntüleri yayınladı.
İşte operasyonlardan kareler...
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