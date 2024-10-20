İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya'ya saldırdı: 73 ölü

AA

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik ağır saldırıları 7 Ekim 2023'ten bu yana sürüyor.

Katliamlarını sürdüren İsrail, sivil yerleşim alanlarını havadan bombalamaya devam ediyor.

ÇOĞU KADIN VE ÇOCUK EN AZ 73 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Meşru Beyt Lahiya'da yerleşim yerlerine şiddetli saldırılar düzenleyerek korkunç bir katliam işlediği kaydedildi.

Saldırıda çoğu çocuk ve kadın en az 73 Filistinlinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı ve kaybolduğu aktarıldı.

Söz konusu katliamın, Gazze'nin kuzeyindeki sağlık sisteminin çökertilmesiyle eş zamanlı olarak gerçekleştirildiğine dikkatin çekildiği açıklamada, İsrail ordusunun, sağlık çalışanlarından hastaneleri derhal tahliye etmelerini istediği, hastanelere yakıt girişini engellediği, aynı zamanda bölgedeki iletişim ve internet hizmetlerini kestiği, böylece derin bir insani krize sebep olduğu ifade edildi.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI YAPILDI

İsrail'in işlediği yeni katliamın, kadın ve çocuklara yönelik etnik temizliğin kınandığı açıklamada, uluslararası topluma bu suçların kınanması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Cibaliya Mülteci Kampı ve Meşru Beyt Lahiya başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyindeki soykırımdan İsrail, ABD, İngiltere, Almanya, Fransa ve bu suçlara ortak olan diğer ülkelerin sorumlu olduğu vurgulandı.

İSRAİL'İN GAZZE'NİN KUZEYİNDEKİ FİLİSTİNLİLERİ GÖÇE ZORLAMA PLANI

İsrail ordusu, 6 Ekim'de başta Cibaliya Mülteci Kampı olmak üzere Gazze'nin kuzeyine kara saldırısı başlattı.

Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.

Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısı yapan Adraee'nin paylaştığı haritanın, İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanıp hükümete sunulan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "generallerin planına" benzerliği dikkati çekmişti.

"Generaller Planı" adını taşıyan bu plan, Filistinlileri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, ardından bölgenin kuşatılması, gıda, yakıt ve temiz su girmesine izin verilmemesini öngörüyor. Bu durumda silahlı direnişçilerin "ölüm ya da teslim olma" arasında tercihe zorlanması, bölgeyi terk etmeyen veya terk edemeyen Filistinlilere de "düşman unsur olarak muamele edilmesini" içeriyor.

İsrail hükümeti, geçen ay basına yansıyan plana ilişkin bir açıklama yapmazken İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde eylül ayında kabinenin bu planı incelediği duyurulmuştu.