İsrail ordusu: Hamas komutanının saklandığı okulu vurduk İsrail ordusu, dün Gazze Şeridi’ndeki Al-Buraq Okulu’na düzenlediği ve 50 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıyı doğrularken, gerekçe olarak Hamas komutanının okulda saklandığını iddia ettiler.

İHA

İsrail, Hamas'ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı baskınını gerekçe göstererek başlattığı saldırılarda 35 gün geride kaldı. 11 binden fazla sivilin katledildiği saldırılarda 2 binden fazla Filistinli yaralandı, 2 milyona yakın insan Gazze'nin güneyine göç etmek zorunda kaldı.

Hastaneler, okullar, camiler, BM binaları.. Filistinlilerin yaşamak için sığındıkları her yer, İsrail ordusunun değişik bahaneleriyle hedef oldu.

İsrail ordusu, vurduğu okulda 50 kişiyi öldürdü

İsrail’in dün Gazze Şeridi’nde bulunan Al-Buraq Okulu’na gerçekleştirdiği saldırıda 50 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusu: "Hamas komutanı saklanıyordu"

İsrail ordusundan bugün yapılan açıklamada, Hamas komutanı olduğu iddia edilen Ahmed Siam'ın Al-Buraq Okulu’nda saklandığı, etkisiz hale getirilmesi için okulun vurulduğu belirtildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim’den bu yana 38'i Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda olmak üzere 354’ü asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 506’sı çocuk, 3 bin 27’si kadın olmak üzere 11 bin 78 Filistinli öldürüldü, 27 bin 490 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 182 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 70 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri yaşamını yitirdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)