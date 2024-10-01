İsrail ordusu, Lübnan sınırındaki "askeri yasak bölgeleri" genişletti Lübnan'a kara saldırısı başlattığını duyuran İsrail ordusu, sınırdaki bazı yerleri "askeri yasak bölgeye" dahil ettiğini duyurdu.

AA

İsrail ordusundan, İsrail'in kuzeyinde Lübnan sınırında yer alan Dovev, Tziv ve Malkia yerleşim yerlerinin olduğu alanların "kapalı askeri bölge" ilan edildiğine dair bir açıklama yapıldı.

GİRİŞLER YASAKLANDI

Kararın "yapılan durum değerlendirmesinin ardından alındığı" aktarılırken, söz konusu bölgelere girişlerin yasaklandığı ifade edildi.

Dün de İsrail'in kuzeyinde Lübnan sınırında yer alan Metula (Matalla), çevresindeki Misgav Am ve Kfar Giladi yerleşimleri "kapalı askeri bölge" ilan etmişti.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)