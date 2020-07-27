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- İsrail ordusu Lübnan'ı havan saldırılarıyla hedef aldı
İsrail ordusu Lübnan'ı havan saldırılarıyla hedef aldı
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneydoğusundaki Kafarşuba bölgesini havan saldırılarıyla hedef aldı. Ordu sözcüsü Andraee, vatandaşlarına evde kalma çağrısı yaptı.
- AA
- 27.07.2020 - 16:13
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneydoğusundaki Kafarşuba bölgesini havan saldırılarıyla hedef aldı.
İsrail ordu sözcüsü Adraee, Lübnan sınırında yaşayan İsrail vatandaşlarına, bölgede yaşanan "güvenlik olayı" nedeniyle evlerinde kalma çağrısı yaptı.
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