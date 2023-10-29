İsrail ordusu sınırı geçti: Tanklar arazilere konuşlandırıldı Sınırı geçen İsrail ordusuna ait tanklar, abluka altındaki Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesi yakınındaki tarım arazilerine yerleşti.

AA & Ensonhaber

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 23'üncü gününde devam ediyor.

Haftalardır devam eden saldırılar sonucunda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 8 bini geçti.

Bölgedeki savaş harareti her geçen gün daha da yükseliyor.

Yasaklı olan beyaz fosfor bombaları ile Gazze'ye saldıran İsrail ordusunun vahşeti bölgeden gelen fotoğraflarla gözler önüne seriliyor.

Bir diğer konu ise kara harekatı.

Tanklar sınırı geçti

Henüz resmi olarak kara harekatı başlamasa da İsrail ordusu sınırdaki faaliyetlerini genişletti.

Sınırı geçen İsrail ordusuna ait tanklar, abluka altındaki Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesi yakınındaki tarım arazilerine konuşlandırıldı.