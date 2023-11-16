İsrail ordusu yerleşim alanlarını hedef alıyor Gazze'de bulunan Nuseyrat Mülteci Kampı ve sivillerin sığındığı benzin istasyonuna düzenlenen saldırılarda en az 35 kişi hayatını kaybetti.

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İHA

İsrail, 41 gündür Gazze'ye saldırıyor.

Karadan ve havadan yerleşim bölgelerini hedef alan İsrail ordusu, Gazze'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı’nı bir kez daha hedef aldı.

Evler vuruldu

Gece saatlerinde düzenlenen saldırıda evlerin vurulması sonucu en az 26 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail saldırısında evi bombalanan Ihab Taha yaptığı açıklamada, evinin 4 füzeyle hedef alındığını ifade ederek, “Evden çıkarken ölüler, yaralılar ve yanan insanları gördüm. Çok kötü bir manzaraydı" dedi.

Saldırının uyarı yapılmadan gerçekleştirildiğini belirten Taha, yaşadığı binada silahı bulunan kimse olmadığını ancak yine de saldırıya uğradıklarını söyledi.

Sivillerin sığındığı benzin istasyonu vuruldu

İsrail savaş uçakları dün gece saatlerinde Gazze'nin merkezindeki Maghazi ve Bureij mülteci kamplarına yakın yerinden edilmiş kişilerin sığındığı bir benzin istasyonunu hedef aldı.

Büyük bir yıkıma ve maddi hasara yol açan saldırıda en az 9 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Saldırıların ardından olay yerine ulaşan ambulanslar cansız bedenleri ve yaralıları El Aksa Şehitleri Hastanesi'ne götürürken, sivil savunma ekipleri ve halk, enkaz altında kalanları bulmak için arama kurtarma çalışması başlattı.

Ölü sayısı 12 bine dayandı

Gazze’deki hükümetin medya ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 710'u çocuk olmak üzere 11 bin 500’e yükseldiği belirtildi

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)