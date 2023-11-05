İsrail ordusunun Gazze'de Avrupalı paralı asker kullandığı ortaya çıktı Ukrayna saflarında Rusya'ya karşı savaşan İspanyol paralı asker bu kez İsrail için savaşıyor. Paralı asker, İsrail'den haftalık 3 bin 900 Euro ödeme aldığını söyledi.

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İsrail ordusu, Gazze'deki soykırımında hız kesmiyor.

7 Ekim günü başlayan çatışmalar, 30'uncu gününde.

Bu süreçte Gazze bombardımanlar sonucunda adeta yerle bir oldu.

Aynı zamanda binlerce insan da can verdi. Hayatını kaybedenlerin çoğunun ise kadın ve çocuklardan oluşması tepkilerin odağında.

İsrail Avrupalı paralı asker kullanıyor

Her yeni günde yeni hamleleri ile saldırısını sürdüren İsrail'in Gazze'de Avrupalı asker kullandığı ortaya çıktı.

Bu açıklamaya İspanyol basınından El Mundo gazetesinden ulaşıldı.

El Mundo, İsrail’in paralı asker çalıştırdığını açıkladı.

Paralı asker Flores, görselde en sağdaki

"İsrail iyi para veriyor, iyi ekipmanlar kullanıyor"

Söz konusu haberde neo-Nazi grubuna bağlı olduğu belirtilen ve Ukrayna saflarında Rusya’ya karşı savaşan İspanyol paralı asker Pedro Diaz Flores ile yapılan bir röportaja yer verildi.

Röportajda İsrail'e para için geldiğini söyleyen Flores, kazancından oldukça memnun olduğunu vurguladı.

İsrail'in iyi ekipmanlar kullandığının altını çizen Flores, aynı zamanda ordunun sessiz çalıştığını söyledi.

"Haftalık 3 bin 900 Euro ödeme alıyorum"

İşte İspanyol paralı askerin kazancı ile ilgili açıklaması;

İsrail’e para için geldim. Çok iyi para ödüyorlar. Haftalık 3 bin 900 Euro ödeme alıyorum.

Bir diğer yandan bu ücret bir aylık maaşa vurulduğunda 15.600 euro ediyor.