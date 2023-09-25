İsrail polisi korudu: Yahudi yerleşimcilerden Mescid-i Aksa'ya baskın Fanatik yerleşimciler, "Yom Kippur"un ikinci gününde İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'ya girdi.

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AA

İsrailli fanatik Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya baskınları devam ediyor.

Yahudi yerleşimciler, İsrail polisinin koruması altında işgal altındaki Doğu Kudüs'te yeni bir baskına imza attı.

Yahudilikte Tevrat'a göre, İbrani takviminin en önemli günü sayılan ve “Kefaret Günü” anlamına gelen "Yom Kippur"un ikinci gününde İsrailli fanatik Yahudi yerleşimciler harekete geçti.

İsraillierden Mescid-i Aksa'ya baskın

Mescid-i Aksa'yı adeta bir tapınak olarak kullanan yerleşimcilere çeşitli dini anlatılarda bulunmak amacıyla başta Haham Eliyahu Weber olmak üzere birçok haham eşlik ederken Yahudilik inancına özel beyaz tövbe kıyafeti giyinerek baskınlara katılan yerleşimciler dikkat çekti.

Mescid-i Aksa'nın kapılarından birisi olan Mağaribe Kapısı'ndan girip Silsile Kapısı'ndan çıkan yerleşimciler Yahudilik inancına özel tam secde ritüelini gerçekleştirerek baskınlarını tamamladı.

2003'ten bu yana İsrail polisi eşlik ediyor

Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'teki barış anlaşmasında benimsenen statükoya göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığı'na bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana idarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor.

Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurgularken Mescid-i Aksa'nın tarihi statükosu da ihlal ediliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)