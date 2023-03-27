İsrail polisi: Protestoların kontrolünü kaybettik Üst düzey güvenlik yetkilileri, "Göstericilerin üzerine atık su püskürterek olayları yatıştıracağını düşünenler yanılıyor" dedi.

AA

İsrail, yargı reformuyla dünyanın gündemine oturdu.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun girişimi, ülkeyi yangın yerine çevirdi.

İsrailli güvenlik yetkilisinden dikkat çeken açıklama

İsrail'de üst düzey bir güvenlik yetkilisi, Netanyahu'nun Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden almasının ardından ülkenin çeşitli yerlerinde düzenlenen gösteriler üzerinde polisin kontrolü kaybettiğini söyledi.

Netanyahu'nun, ülkede siyasi krize ve kitlesel protestolara yol açan tartışmalı yargı düzenlemesinin durdurulması çağrısında bulunan Savunma Bakanı Gallant'ı dün görevden alması üzerine yüz binlerce İsrailli sokaklara döküldü.

"Bu durumu kontrol altına alamayacağız"

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail'de adı açıklanmayan üst düzey bir polis yetkilisi, "Protestoların kontrolünü kaybettik." ifadesini kullandı. Başka bir güvenlik yetkilisi de şöyle dedi:

Şu anda dışarıda olanlar delilik. Göstericilerin üzerine tekrar atık su püskürterek olayları yatıştıracağını düşünenler yanılıyor. Bu durumu kontrol altına alamayacağız.

"Polis, gösterilerin kontrolünü tamamen kaybetti"

Yedioth Ahronoth gazetesi de söz konusu protestolara ilişkin haberinde şu ifadeleri kullandı:

Polis, Savunma Bakanı'nın görevden alınmasının ardından Tel Aviv'in ana arteri Ayalon'da gerçekleşen büyük gösterilerin kontrolünü tamamen kaybetti.

Gallant'ın görevden alınması ortalığı karıştırdı

Gazete, bölgede bulunan polislerin buraya akın eden göstericilerin alana girişini bile engellemediğini yazdı.

Netanyahu başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin, yargının yetkilerini kısıtlayan ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını öngören "yargı reformu", ülke genelinde 12 haftadır protestolara neden olurken, düzenlemenin durdurulması çağrısında bulunan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın pazar akşamı görevden alınması bardağı taşıran son damla oldu.

Netanyahu'ya istifa çağrıları

Gallant'ın görevden alınmasının ardından yüz binlerce İsrailli, sokaklara dökülerek yargı düzenlemesini ve Gallant'ın görevden alınmasını protesto ederken Netanyahu'ya da "istifa" çağrıları yaptı.