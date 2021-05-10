İsrail polisinden nöbet tutan Filistinlilere sert müdahale

Fanatik Yahudilerin baskınına karşı Mescid-i Aksa’da nöbet tutan Filistinliler, İsrail polisinin şiddetine maruz kaldı. İsrail polisinin müdahalesinde 278 kişi yaralandı.

İsrail polisi, Filistinlileri hedef almaya devam ediyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da bulunan binlerce Filistinliye İsrail polisi müdahale etti.

Sabah namazını Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kılan binlerce Filistinli, namazın ardından Mescid-i Aksa’nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenledi.

MESCİD-İ AKSA'DAKİ NÖBETE MÜDAHALE

Filistinliler, gösterinin sonrasında fanatik Yahudilerin baskın yapmasını önlemek için Mescid-i Aksa’da nöbet tutmaya başladı.

Harem-i Şerif’in bazı noktalarına barikatlar kuran Filistinliler, Harem-i Şerif’ten ayrılmayacaklarını dile getirerek, sık sık "Canımız kanımız sana feda Aksa" sloganı attı.

Daha sonra Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti.

İsrail polisi, Filistinlilere müdahale etti ViDEO

278 KİŞİ YARALANDI

Filistinliler, İsrail polisinin müdahalesine taş atarak karşılık verirken, İsrail polisinin Harem-i Şerif’teki saldırısının devam ettiği kaydedildi.

Filistin Kızılayı'nın yaptığı yazılı açıklamaya göre, İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki saldırılarında bazıları ağır olmak üzere, yaralananların sayısı 278’e yükseldi.

İSLAM DÜNYASINA ÇAĞRI

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer El-Kisvani, Harem-i Şerif’in hoparlörlerinden İslam dünyasına yardım çağrısı yaptı.

"Nerede Selahaddinler?" diye haykıran Şeyh Kisvani, Mescid-i Aksa’nın büyük bir saldırı altında olduğunu vurguladı. Kisvani, "Fanatik Yahudiler, bedenlerimizi çiğnemeden Harem’e giremezler." dedi.

İsrail polislerinin Harem-i Şerif’in hürmetini ihlal ettiğini belirten Şeyh Kisvani, İslam dünyasına hitaben, "Nerede onurunuz?" ifadelerini kullandı.

FANATİK YAHUDİLER'İN "KUDÜS GÜNÜ" KUTLAMASI

Fanatik Yahudiler, İsrail’in Doğu Kudüs’ü işgal ettiği 1967’deki Altı Gün Savaşı'nın yıl dönümünü İbrani takvimine göre “Kudüs günü” olarak kutluyor.

Fanatik Yahudi örgütler, bu yıl 9-10 Mayıs tarihlerine denk gelen “Kudüs günü” nedeniyle Mescid-i Aksa’ya baskın çağrıları yapmıştı.

NETANYAHU'NUN AÇIKLAMASI

"Kudüs günü" öncesinde İsrailli bakanlara seslenen Başbakan Binyamin Netanyahu, bölgede sükuneti bozan taraf konusunda Filistinlileri suçlamaya çalıştı.

Netanyahu, "hiçbir aşırılığın Kudüs'teki sükuneti bozmasına izin vermeyeceklerini" söyledi. "Kanunları ve düzeni kararlı ve sorumlu bir şekilde uygulayacağız." diye konuştu.

"Tüm inançlar için ibadet özgürlüğünü korumaya devam edeceklerini, ancak kargaşaya izin vermeyeceklerini" belirten Netanyahu, yasa dışı Yahudi yerleşim karşıtı çağrıları geri çevirerek, "Kudüs'te inşaat yapılmaması yönündeki baskıları kesinlikle reddediyoruz." dedi.

İSRAİL POLİSİ MESCİD-İ AKSA ÜZERİNDE İHA UÇURDU

İsrail polisi Mescid-i Aksa alanı üzerinde insansız hava aracı (İHA) uçurdu.

Bunun üzerine çıkan olaylarda polis, Kıble Mescidi ve Kubbetüs Sahra da dahil olmak üzere Harem-i Şerif'teki tüm Filistinlilere müdahale etti.

Kudüs İslami Vakıflar Basın Sözcüsü Firas Dibs de yaralıların hastaneye götürüldüğü sırada İsrail polisi tarafından gözaltına alındığını belirtti.

AA FOTO MUHABİRİ HARUF İKİNCİ KEZ YARALANDI

İsrail polisinin 7 Mayıs'taki müdahalesinde sırtına plastik mermi isabet eden Anadolu Ajansı foto muhabiri Mustafa Haruf, bu kez de Harem-i Şerif’teki olayları takip ettiği sırada göğsünden aynı şekilde yaralandı.

Haruf'un yanı sıra yaralanan başka gazetecilerin de bulunduğu öğrenildi.