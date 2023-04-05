AA & Ensonhaber

İsrail polisi Ramazan ayında saldırılarına yeniden başladı.

işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa’ya girerek büyük bir baskın düzenleyen İsrail askerleri, çok sayıda Filistinliyi yaraladı.

Filistinlilerin saldırıyı karşılıksız bırakmamasıyla büyük bir çatışma ortaya çıktı.

Kıble Mescidi'ne sığınanlar coplandı

Avluda yükselen tansiyon, Kıble Mescidi’ni de etkiledi.

Askerler, saldırının şiddetini artırarak Kıble Mescidi'ne sığınanlara ses bombası ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etti.

Burada bulunanları ise copla darbetti.

İsrail polisinden yeni baskın! Filistinliler sabah namazını Mescid-i Aksa'nın kapılarında kıldı

Aksa'nın kapısının önünde sabah namazı kılındı

Ardından Mescid-i Aksa'ya giremeyen genç Filistinliler, sabah namazını El-Esbat (Aslanlı) Kapısı önünde kıldı.

Aksa’daki sabah namazının ardından tekbir getiren grup, İsrail’i protesto etti.

İsrail polisinden yeni baskın! Filistinliler sabah namazını Mescid-i Aksa'nın kapılarında kıldı

Gözaltı sayısı arttı

Bunun üzerine ikinci saldırıya geçen askerler, yeniden sert müdahalelerle saldırdı ve 2 kişiyi gözaltına aldı.

Gece yapılan teravih namazı sırasındaki saldırıda ise 200 kişi gözaltına alındı.

İsrail polisinden yeni baskın! Filistinliler sabah namazını Mescid-i Aksa'nın kapılarında kıldı
İsrail polisinden yeni baskın! Filistinliler sabah namazını Mescid-i Aksa'nın kapılarında kıldı
İsrail polisinden yeni baskın! Filistinliler sabah namazını Mescid-i Aksa'nın kapılarında kıldı
İsrail polisinden yeni baskın! Filistinliler sabah namazını Mescid-i Aksa'nın kapılarında kıldı
İsrail polisinden yeni baskın! Filistinliler sabah namazını Mescid-i Aksa'nın kapılarında kıldı