İsrail polisinden yeni baskın! Filistinliler sabah namazını Mescid-i Aksa'nın kapılarında kıldı İsrail askerlerince dün akşam teravih namazının ardından düzenlenen baskında, mescide sığınan Filistinli kadın ve çocukların da olduğu kalabalığa plastik mermi sıkıldı.

AA & Ensonhaber İsrail polisi Ramazan ayında saldırılarına yeniden başladı. işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa’ya girerek büyük bir baskın düzenleyen İsrail askerleri, çok sayıda Filistinliyi yaraladı. Filistinlilerin saldırıyı karşılıksız bırakmamasıyla büyük bir çatışma ortaya çıktı. Kıble Mescidi'ne sığınanlar coplandı Avluda yükselen tansiyon, Kıble Mescidi’ni de etkiledi. Askerler, saldırının şiddetini artırarak Kıble Mescidi'ne sığınanlara ses bombası ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etti. Burada bulunanları ise copla darbetti. Aksa'nın kapısının önünde sabah namazı kılındı Ardından Mescid-i Aksa'ya giremeyen genç Filistinliler, sabah namazını El-Esbat (Aslanlı) Kapısı önünde kıldı. Aksa’daki sabah namazının ardından tekbir getiren grup, İsrail’i protesto etti. Gözaltı sayısı arttı Bunun üzerine ikinci saldırıya geçen askerler, yeniden sert müdahalelerle saldırdı ve 2 kişiyi gözaltına aldı. Gece yapılan teravih namazı sırasındaki saldırıda ise 200 kişi gözaltına alındı.