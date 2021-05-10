Filistinli genci öldüresiye döven İsrail polisinin zulmü anbean kaydedildi.

Mescid-i Aksa, İsrail zulmüne sahne oluyor.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için nöbet tutan Filisitinlileri hedef aldı.

Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti.

FİLİSTİNLİ GENCE ŞİDDET ANI

Düzenlenen saldırılarda yüzlerce Filistinli yaralandı. Bazılarının durumunun ağır olduğu bildirildi.

İsrail polisinin genç bir Filistinliye tutuklamadan önce şiddet uygulaması kameraya yansıdı.

Bir köşede sıkıştırılan Filistinli gencin öldüresiye dövülmesi saniye saniye kaydedildi. Şiddet anları, sosyal medyada büyük tepki topladı.

İsrail polisinin Filistinli gence vurma anları kamerada ViDEO

FANATİK YAHUDİLERİN "KUDÜS GÜNÜ"

Fanatik Yahudiler, İsrail’in Doğu Kudüs’ü işgal ettiği, 1967’deki Altı Gün Savaşı'nın yıl dönümünü İbrani takvimine göre “Kudüs Günü” olarak kutluyor.

Fanatik Yahudi örgütler, bu yıl 9-10 Mayıs tarihlerine denk gelen “Kudüs günü” nedeniyle Mescid-i Aksa’ya baskın çağrıları yapmıştı.