İsrail, 'Şabat Sarah' gününe hazırlık için Filistinlilere El-Halil'i kapattı

- İsrail, "Şabat Sarah" nedeniyle El-Halil kent merkezi ve Harem-i İbrahim Camisi'ni Filistinlilere kapattı.
- İsrail askerleri, bölgeye baskın düzenleyerek güvenlik önlemlerini artırdı.
- Olası müdahalelere karşı geniş güvenlik önlemleri alındı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
İsrail güçleri, Yahudilik inancında kutsal sayılan "Şabat Sarah" günü dolayısıyla Batı Şeria'nın El-Halil kent merkezi ve Harem-i İbrahim Camisi’ni Filistinlilere kapattı.
BASKIN YAPAR GİBİ GİRDİLER
İsrail askerleri, El-Halil’e düzenledikleri baskında Harem-i İbrahim Camisi ve çevresinde toplandı.
Baskın sırasında İsrail güçleri, olası müdahalelere karşı geniş güvenlik önlemleri aldı.