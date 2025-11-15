Abone ol: Google News

İsrail, 'Şabat Sarah' gününe hazırlık için Filistinlilere El-Halil'i kapattı

İsrail güçleri, "Şabat Sarah" günü dolayısıyla Batı Şeria'nın El-Halil kent merkezi ve Harem-i İbrahim Camisi’ni Filistinlilere kapattı.

AA AA
Yayınlama Tarihi: 15.11.2025 18:39
İsrail, 'Şabat Sarah' gününe hazırlık için Filistinlilere El-Halil'i kapattı
  • İsrail, "Şabat Sarah" nedeniyle El-Halil kent merkezi ve Harem-i İbrahim Camisi'ni Filistinlilere kapattı.
  • İsrail askerleri, bölgeye baskın düzenleyerek güvenlik önlemlerini artırdı.
  • Olası müdahalelere karşı geniş güvenlik önlemleri alındı.

İsrail güçleri, Yahudilik inancında kutsal sayılan "Şabat Sarah" günü dolayısıyla Batı Şeria'nın El-Halil kent merkezi ve Harem-i İbrahim Camisi’ni Filistinlilere kapattı.

BASKIN YAPAR GİBİ GİRDİLER

İsrail askerleri, El-Halil’e düzenledikleri baskında Harem-i İbrahim Camisi ve çevresinde toplandı.

Baskın sırasında İsrail güçleri, olası müdahalelere karşı geniş güvenlik önlemleri aldı.

Dünya Haberleri