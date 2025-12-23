Trump'tan Maduro'ya: Sert oynarsa bu onun son seferi olur

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Başkanı Donald Trump, kameralar karşısına geçti ve önemli açıklamalar yaptı.

Trump, Noel tatilini geçirdiği Florida'daki Mar-a-Lago yerleşkesinde basın mensuplarına ABD-Venezuela gerginliğini değerlendirdi.

Venezuela ile devam eden gerginlikte sözü göçmenlere getiren Trump, Venezuela'nın ABD'ye çok sayıda yasa dışı göçmeni ve suçlu insanları gönderdiğini savundu.

Trump, ayrıca ABD'ye ciddi miktarda uyuşturucunun bu ülkeden geldiğini ve buna engel olacaklarını söyledi.

"NE YAPMAK İSTEDİĞİ ONA KALMIŞ"

Trump, "ABD'nin nihai amacının Maduro'yu görevden uzaklaştırmak" olup olmadığı şeklindeki soruya karşılık, "Muhtemelen öyle olurdu. Bunu bilemem. Ne yapmak istediği ona kalmış. Bunu yapması kendisi için akıllıca olur. Bakalım, bunu göreceğiz." dedi.

TEHDİT ETTİ: SON SEFERİ OLUR

Maduro'yu üstü kapalı şekilde "tehdit eden" Trump, "Kendisi ne isterse yapabilir. Eğer sert oynarsa, bu onun sert oynayabileceği son sefer olur. Güney Amerika'da şimdiye kadar sahip olduğumuz en büyük donanmaya sahibiz." şeklinde konuştu.

"PETROLÜ İSTEDİĞİMİZ GİBİ KULLANACAĞIZ"

Trump, Karayipler'de uyuşturucu olduğunu düşündükleri tekneleri hedef almaya devam edeceklerini, Venezuela kaynaklı "yaptırıma tabi" petrol tankerlerine de el koymayı sürdüreceklerini vurguladı.

El koydukları son petrol tankerinin içindeki petrolü ellerinde tutacaklarını belirten Trump, bu petrolü istedikleri gibi kullanabileceklerini öne sürdü.

MADURO'DAN DA TRUMP'A UYARI GELDİ

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, devlet televizyonu VTV’de, Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından kaleme alınan bir mektubu okudu.

Buna göre, Maduro, mektubunda ABD’nin Karayip Denizi’nde Venezuela petrolü taşıyan iki gemiye el koymasının küresel ekonomiyi olumsuz etkileyeceğini ve bu eylemlerin yalnızca Venezuela ile sınırlı kalmayarak tüm bölgenin istikrarını tehdit edeceğini belirtti.

“ENERJİ SİYASİ BASKI ARACINA DÖNÜŞTÜRELEMEZ”

Maduro, şu ifadelere yer verdi:

"Venezuela’nın enerji ticaretine yönelik abluka ve korsanlık, petrol ve enerji arzını etkileyecek, uluslararası piyasalardaki istikrarsızlığı artıracak, Latin Amerika ve Karayipler ile dünya ekonomilerine, özellikle de en kırılgan ülkelerde ciddi zarar verecektir. Enerji bir savaş silahına ya da siyasi baskı aracına dönüştürülemez."

"DOĞAL KAYNAKLARIMIZI SAVUNACAĞIZ"

ABD’ye saldırgan eylemlerine ve Karayipler bölgesindeki askeri yığınağına son vermesi çağrısında bulunan Maduro, Donald Trump yönetiminin 14 Ağustos’ta sözde uyuşturucuyla mücadele operasyonunu gerekçe göstererek Karayip Denizi’nde tarihinin en büyük deniz ve hava konuşlandırmasını başlattığını hatırlattı.

Maduro, ülkesinin barıştan yana bir tutum izlediğinin altını çizerek, uluslararası hukuk çerçevesinde Venezuela’nın toprak bütünlüğünü ve doğal kaynaklarını savunacağını kaydetti.

"KENDİ ÜLKESİNİN SORUNLARIYLA İLGİLENSİN"

Maduro, başkent Caracas’ta düzenlenen etkinlikte ise ABD’nin Venezuela’ya ait petrol tankerlerine el koymasını değerlendirdi.

Trump'a seslenen Maduro, "Bence Başkan Trump, kendi ülkesindeki sorunlarla ilgilenmeli. Ekonomik ve sosyal konulara odaklansa, dünyayla ilişkileri daha iyi olur. Her başkan kendi işine bakmalı." ifadesini kullandı.

"DAHA GÜÇLÜ OLACAĞIZ"

Maduro, Trump’ın mesaisinin önemli bir kısmını Venezuela’ya ayırdığını savunarak, "Venezuela’nın başkanı olmak yerine, başka ülkelere karışmaya, onlara sorun çıkarmaya ya da dünyayı yönetmeye çalışmaya vaktimi harcasaydım, bunu çok kötü yapmış olurdum. Trump ile yeniden konuşursam bunu kendisine söyleyeceğim." diye konuştu.

ABD’nin, ülkesini petrol üzerinden baskı altına almaya çalıştığını belirten Maduro, "Ne söylediğimi biliyorum, bize bu imtihanı yaşattığı için Tanrı’ya şükrediyorum ancak bu sınavı da aşacağız ve ekonomik olarak, egemen bir ülke olarak daha güçlü çıkacağız." dedi.

"BİZ CİDDİ İNSANLARIZ"

Maduro, ABD’li petrol şirketi Chevron ile yapılan anlaşmalara sadık olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Biz ciddi insanlarız, bir sözleşme imzaladığımızda anayasaya uygun olarak, yağmur yağsa da fırtına çıksa da eksiksiz yerine getirilir. Durumsal ve geçici çatışmalara rağmen Chevron ile yapılan sözleşme tamamen uygulanıyor çünkü biz dürüst ve onurlu insanlarız."

NE OLMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump 16 Aralık Salı günü, "uyuşturucu terörizmini finanse ettiği gerekçesiyle" Venezuela'ya giriş veya çıkış yapan yaptırım altındaki tüm petrol tankerlerine "tam ve eksiksiz bir abluka" uygulanması yönünde talimat vermişti.

Trump son yaptığı açıklamada Venezuela kaynaklı "yaptırıma tabi" petrol tankerlerine el koymayı sürdüreceklerini vurguladı.