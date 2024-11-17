İsrail saldırıları nedeniyle Lübnan'dan Suriye'ye göç edenlerin sayısı 600 bini aştı

AA

Lübnan Bakanlar Kurulu Başkanlığı, göç hareketi başta olmak üzere İsrail saldırılarının yol açtığı zararlar ile ülkedeki son durumu yansıtan verilerin yer aldığı bir rapor yayımladı.

601 BİN 437 KİŞİ LÜBNAN'DAN SURİYE'YE GEÇTİ

Rapora göre, 23 Eylül'den bugüne kadar 382 bin 682'si Suriyeli, 218 bin 755'i Lübnan vatandaşı olmak üzere 601 bin 437 kişi Lübnan'dan Suriye topraklarına geçti.

Yerinden edilmiş kişilerin konaklaması için bugüne kadar 1173 akredite merkez açıldı ve bunların 981'i azami kapasiteye ulaştı.

Rapora göre, söz konusu merkezlerde 188 bin 190 kişi (44 bin 357 aile) konaklıyor ve en yüksek kayıtlı göç Beyrut ve Cebeli Lübnan'a gerçekleşti.

Yerinden edilmiş kişi sayısının kayıtlı verilerden çok daha fazla olduğu tahmin ediliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) ise İsrail'in yoğun saldırıları nedeniyle Lübnan'da 1,4 milyon kişinin yerinden olduğunu açıklamıştı.

24 SAATTE 145 HAVA SALDIRISI

Öte yandan raporda, İsrail'in Lübnan'ın çeşitli bölgelerine son 24 saatte 145 hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Bu saldırıların 73'ünün Lübnan'ın güneyine gerçekleştirildiği ifade edildi.

Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye'nin 55 hava saldırısıyla son 24 saatte en fazla saldırı düzenlenen kent olduğu kaydedildi.