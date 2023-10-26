İsrail saldırılarında Gazze'nin uydu görüntüleri İsrail'in ablukaya tuttuğu Gazze Şeridi 20. gününde de savaş uçakları ve topçu ateşiyle saldırıların hedefi oldu. Saldırının yıkımı, uydu fotoğraflarına yansıdı.

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İsrail, Gazze'yi gece gündüz bombardımana tutmaya devam ediyor...

İsrail, bölgede kadın, çocuk ayırt etmeksizin 5 binden fazla Filistinlinin ölümüne neden oldu.

Öte yandan bölgede Filistinlilerin yakıt, gıda ve sağlık koşulları her an zorlaşıyor.

Yakıtın bulunmadığı bölgede jeneratörlerin durmasıyla binlerce sivilin tedavisi de duracak.

600 bin kişi yerinden edildi

UNRWA’ya ait sosyal medya hesabı ise dün "Bugün Gazze'de güvenli bir yer yok" başlığıyla paylaşım yaptı.

Ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 600 bin kişi UNRWA'nın 150 tesisinde barınmaktadır. Barınaklarımız kapasitelerinin dört kat üzerinde, mevcut tesisler dolduğu için birçok insan sokaklarda uyuyor.

Savaşın uydu görüntüsü

Öte yandan bombardımanın devam ettiği bölgede İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine savaş uçakları ve topçu ateşiyle saldırıyor.

Saldırılar 20. gününde devam ederken saldırının yıkımı, uydu fotoğraflarına yansıdı.

Beit Hanoun bölgesinde 21 Ekim 2023 tarihindeki değişim, savaşın şiddetini bir kez daha günyüzüne çıkardı.