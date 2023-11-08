Dünya, 33 gündür bir vahşete tanıklık ediyor.
İsrail’in abluka altına aldığı Gazze’de soykırım devam ederken, her yeni günde dehşet görüntüler sosyal medyaya düşüyor.
Sağlık sisteminin yerle bir olduğu Gazze’de insanlık dramı yaşanıyor.
Can kaybı yükseliyor
Aynı zamanda bu süreçte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 10 bin 569'a yükseldi.
Bu sayının içerisinde ölenlerin 4 bin 324'ü çocuk, 2 bin 823'ü kadın olduğu aktarıldı.
Hayatını kaybedenlerin büyük bir kısmının çocuk ve kadın olması ise bardağı taşıran olayların başında geliyor.
Baba, oğlunu morgda görünce kendinden geçti
Gazze’de ortaya çıkan görüntüyü görenler, her geçen gün vahşetin büyüklüğünü gözler önüne seriyor.
Bu kez sosyal medyaya düşen görüntü ise bir babanın feryadı.
Baba, saldırılar sonucunda morgda bulduğu oğlu için dakikalarca ağladı.
"Neden bırakıp gittin oğlum"
Aynı zamanda babanın şaşkınlık ve üzüntü tepkileri yürek burktu.
Babanın, “Abdullah bizi neden bırakıp gittin oğlum?” dediği duyuluyor.
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