İsrail saldırısında 2 İran askeri hayatını kaybetti

AA

İsrail'in beklenen İran misillemesi dün gece geldi.

İran'ın askeri hedefleri İsrail ordusu tarafından vuruldu.

İran ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in gece İran'a düzenlediği saldırılarda iki askerin yaşamını yitirdiği belirtildi.

İran devlet televizyonu saldırıda hayatını kaybeden ordu mensubu askerlerin isimlerini Binbaşı Cihandide ve Astsubay Şahruhifer olarak açıkladı.

İSRAİL'İN MİSİLLEMESİ

İsrail, İran’ın 1 Ekim’deki füze saldırılarına "misilleme" olarak İran’daki askeri hedeflere saldırı düzenlediğini açıkladı

İran, Tahran ve ülkenin batısındaki Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaların hedef alındığını ve hava savunma sistemlerinin saldırılara "başarıyla" karşı koyduğunu ancak bazı noktalarda "sınırlı hasar" meydana geldiğini duyurdu.

İsrail, saldırının "başarıyla" tamamlandığını açıkladı.

İran ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırılarda iki askerin hayatını kaybettiği bildirildi.